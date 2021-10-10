В справке о ДТП говорится об отсутствии травм у Собчак

Телеведущая Ксения Собчак, водитель которой стал виновником смертельного ДТП в Сочи, в результате аварии не пострадала и уехала с места происшествия до приезда полиции. Об этом говорится в справке по уголовному делу, открытому по факту инцидента, опубликованной телеканалом RT.

«Кроме того в автомобиле Мерседес-Бенц S 500 4 MATIC находилась пассажир — Собчак Ксения Анатольевна, которая в ходе дорожно-транспортного происшествия не пострадала и убыла с места происшествия до приезда сотрудников полиции», — говорится в документе.

В справке также указано, что пассажирка автомобиля Volkswagen, в который врезался водитель Собчак, была без сознания госпитализирована с травмами ОЧМТ, ушибом головного мозга, переломами основания черепа, верхней и нижней челюсти, а также рваной раной верхней губы и открытом переломом голени.

Водитель Volkswagen получил перелом крестцового отдела позвоночника и закрытый перелом шейки бедра. Его также отправили в больницу.

Екатерина Тарасова, вторая пассажирка Volkswagen, скончалась на месте происшествия.

Сама Собчак в своем Telegram-канале писала, что получила многочисленные травмы и сотрясение мозга. Однако в аэропорт Сочи через примерно сорок минут после аварии она прибыла без заметных травм.

ДТП случилось вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае. Водитель Mercedes S 500, в котором находилась телеведущая, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen. Подробнее читайте в материале «Газеты ру».