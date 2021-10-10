Еще два человека скончались от отравления суррогатным спиртным в Оренбуржье

Жертвами массового отравления в Оренбургской области стали еще два человека, общее число погибших достигло 34. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«По состоянию на 19 часов 10 октября в регионе известно о 67 пострадавших от суррогатного алкоголя, 34 из них скончались. 24 человека госпитализированы, 11 из них в удовлетворительном состоянии, шесть из них готовятся к выписке, двое в состоянии средней тяжести, семь пострадавших в тяжелом состоянии, четверо на ИВЛ. Амбулаторно лечение получают девять человек», — рассказали в пресс-службе.

Ранее вице-губернатор по социальной политике, министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова заявила, что у многих пострадавших от суррогатного алкоголя в Оренбургской области доза метанола превышает смертельную.

До этого в Оренбуржье задержали десятого фигуранта дела об отравлении алкоголем.

В четверг, 7 октября, стало известно об отравлении контрафактным спиртным сразу в нескольких населенных пунктах Оренбуржья. По предварительной версии, алкоголь продавали с торгово-закупочной базы в городе Орске по Вокзальному шоссе. Там находится склад, где в ходе обыска правоохранители обнаружили 1279 стеклянных и полимерных бутылок объемом 0,5 л с неизвестной спиртосодержащей жидкостью и без необходимой маркировки. Кроме того, дополнительно была найдены 11 металлических бочек объемом 200 л со спиртосодержащей жидкостью.