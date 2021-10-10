Собчак рассказала о травмах, полученных в результате ДТП в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала аварию, произошедшую в Сочи 9 октября. Об этом сообщается в ее Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Этот пост пишу лично я. Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными», — заявила Собчак.

Ведущая добавила, что никуда не полетела и не поехала.

«По аварии. Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда», — пояснила она.

Собчак уточнила, что в результате происшествия у нее сотрясение мозга.

По данным Readovka, ДТП произошло вечером 9 октября на дороге в Красную поляну. Mercedes телеведущей выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя женщина, находившаяся в салоне Volkswagen, вторая пассажирка и водитель пострадали.

Источник «Интерфакс» подтвердил информацию о ДТП с участием машины Собчак. Он также сообщил, что один из пострадавших в аварии позже скончался в больнице.