Избитый в метро москвич обратился к подписчикам

Роман Ковалев, которого избили в московском метро трое уроженцев Дагестана, опубликовал в Instagram селфи из больницы и рассказал о самочувствии.

«Выздоровление идет полным ходом, нос собрали, отек с глаза сильно спал, что не может не радовать», — подписал фотографию Ковалев.

Он также обратился к подписчикам, поблагодарив «всех и каждого лично» за поддержку и теплые слова.

Ранее российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Шлеменко осудил дагестанцев, которые избили пассажира в столичной подземке.

До этого в полиции рассказали, как задерживали нападавших. По словам полицейских, при задержании дебоширы, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, оказали сопротивление, а разыскать их удалось благодаря помощи свидетельницы.

Инцидент произошел на Арбатско-Покровской линии. Согласно показаниям Ковалева, он вступился за девушку, которую оскорбляли дагестанцы. В среду, 6 октября, Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов были арестованы на два месяца по уголовному делу о хулиганстве. После этого Следственный комитет возбудил еще одно дело — по статье «Покушение на убийство».