Опубликовано видео с места ДТП с автомобилем, в котором была Собчак

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места ДТП с участием телеведущей Ксении Собчак.

Очевидцы, снявшие последствия смертельной аварии, сразу заметили тело одной из жертв.

ДТП произошло вечером 9 октября на дороге в Красную поляну. Mercedes известной телеведущей выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen, в результате аварии пассажирка, находившаяся во второй машине, погибла, еще один пострадавший скончался в больнице.

Собчак прокомментировала случившееся, рассказав, что в результате аварии получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. Она сообщила, что находилась в автомобиле с командой, после столкновения потеряла сознание, а затем ассистентка перевела ее в другую машину. Также телеведущая уточнила, что покинула место происшествия на другом авто и ее директор вызвал скорую помощь.

Собчак также призналась, что находится «в ужасе и шоке» от того, что погибли люди, и пообещала связаться с их родными.