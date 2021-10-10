Причиной авиакатастрофы в Татарстане могла стать попавшая в двигатель птица

Глава Мензелинского района Татарстана, где упал самолет L-410, Айдар Салахов заявил, что причиной авиакатастрофы могла стать попавшая в двигатель птица. Об этом сообщает издание «Казанские ведомости».

«По предварительной версии, может быть, в двигатель попало что-то, может быть, птица. Левый двигатель отказал. Летчики, чтобы не приземлиться, не упасть на населенный пункт, взяли влево. Хотели, видимо, дотянуть до аэропорта, — рассказал глава района Айдар Салахов.

Он отметил, что до взлетно-посадочной полосы оставалось «буквально 500 м». По его словам, самолет упал в первые минуты после взлета. На борту находились шесть инструкторов и 14 парашютистов-новичков, добавил Салахов.

Ранее в Татарстане 11 октября объявили днем траура.

До этого инструктор Мензелинского аэроклуба Олег Шипоров рассказал, в какой части самолета L-410 сидели выжившие в авиакатастрофе в Татарстане парашютисты.