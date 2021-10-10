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ДОСААФ приостановил все полеты L-410 после авиакатастрофы в Татарстане

ДОССАФ приостановил использование всех самолетов L-410 до выяснения причин крушения воздушного судна этого типа в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС.

Указание дал председатель организации Александр Колмаков.

Также в ДОСААФ заявили, что, по предварительной информации, причиной крушения L-410 стала техническая поломка, самолет находился под управлением опытных пилотов.

Лайнер L-410 разбился утром 10 октября в Мензелинском районе Татарстана, на борту находились 20 парашютистов и 2 члена экипажа. По данным Минздрава, в результате погибли 16 человек, еще шесть пострадали.

Ранее ДОСААФ уже временно приостанавливал полеты L-410 после аналогичной аварии в Кемеровской области, которая произошла в июне. Тогда в результате произошедшего погибли четыре человека, еще 15 пострадали.

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