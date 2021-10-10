Инструктор рассказал, как парашютистам удалось спастись при крушении самолета L-410

Инструктор Мензелинского аэроклуба Олег Шипоров рассказал, в какой части самолета L-410 сидели выжившие в авиакатастрофе в Татарстане парашютисты. Об этом сообщает ТАСС.

«Шестеро выживших находились в хвостовой части, там один парашютист даже синяками обошелся, сам вышел из самолета. У нас все парашютисты во время взлета и посадки сидят в шлемах, это правило до высоты 500 метров. И на посадке даже при штатной ситуации <…> все сидят в шлемах, это правило», — сказал он.

Шипоров также отметил быструю реакцию экстренных служб.

Ранее парашютист, уцелевший при падении L-410, назвал вероятную причину крушения.

До этого очевидица описала крушение самолета.

Самолет разбился утром в воскресенье. На борту воздушного судна, по предварительным данным, находились 23 человека, из них 21 — парашютисты.