В организме отравившихся алкоголем в Оренбуржье доза метанола превышает смертельную

Вице-губернатор по социальной политике, министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова заявила, что у многих пострадавших от суррогатного алкоголя в Оренбургской области доза метанола превышает смертельную. Ее слова приводятся в Telegram-канале пресс-службы областного правительства.

Уточняется, в настоящее время в больницах находятся 25 пациентов, медики делают все возможное, чтобы спасти людей.

Савинова добавила, что метиловый спирт смертельно опасен тем, что практически не отличим от этилового никакими способами.

7 октября стало известно об отравлении контрафактным спиртным сразу в нескольких населенных пунктах Оренбуржья. По предварительной версии, алкоголь продавали с торгово-закупочной базы в городе Орске по Вокзальному шоссе. Там находится склад, где в ходе обыска правоохранители обнаружили 1279 стеклянных и полимерных бутылок объемом 0,5 л с неизвестной спиртосодержащей жидкостью и без необходимой маркировки. Кроме того, дополнительно были найдены 11 металлических бочек объемом 200 л со спиртосодержащей жидкостью.

В экспертно-криминалистические подразделения поступило около 2 тыс. единиц продукции. В суррогате обнаружили метанол.

Всего от отравления контрафактным алкоголем пострадали 64 человека, 32 из них умерли.