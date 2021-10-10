Появилось видео с места крушения самолета с парашютистами в Татарстане

Самолет L-410 разбился в Татарстане, на его борту находились парашютисты. Появилось видео с места происшествия, сообщает Telegram-канал «112».

На этих кадрах можно увидеть, как самолет лежит недалеко от бревен, а рядом находятся очевидцы.

По информации ТАСС, сотрудникам экстренных ведомств удалось извлечь из самолета еще четырех человек. В общей сложности были спасены семь человек, находившихся на борту воздушного судна.

Судьба 16 человек в настоящий момент неизвестна. Предположительно, на борту лайнера было 23 человека, 21 из них — парашютисты.

Причина крушения самолета в Татарстане в районе Мензелинска сейчас неизвестна, начато расследование. В пресс-службе МЧС России добавили, что в 09.23 поступило сообщение о жесткой посадке легкомоторного самолета в Мензелинском районе, подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что в Татарстане разбился самолет с 20 парашютистами на борту.