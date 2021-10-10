Суд в Болгарии оставил под арестом российского гражданина, подозреваемого в шпионаже

Окружной суд города Стара-Загора в Болгарии оставил под арестом россиянина и двух граждан Литвы, которые стали подозреваемыми по делу о промышленном шпионаже. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Монитор».

До этого в МВД Болгарии заявили, что россиянин и два гражданина Литвы, работавшие на военном заводе Арсенал, были задержаны по подозрению в передаче конфиденциальных данных.

Фигурантами расследования оказались 24-летний и 59-летний граждане Литвы и 60-летний гражданин России. Эти люди работали на заводе по трудовому договору.

Подозреваемые в шпионаже занимались инновационными технологиями. Следственные действия в связи с задержанием продолжаются.

В числе задержанных, по предварительным данным, ученый-оружейник с мировым именем, член Российской академии наук Сергей Зоненко. Также были задержаны его супруга Ольга и сын Вениамин (они граждане Литвы).

При этом адвокат подозреваемых добивался изменения меры пресечения на домашний арест или подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Турции по подозрению в шпионаже задержали шесть иностранцев с паспортами России.