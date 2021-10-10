Диетолог Соломатина рассказала об опасности сочетания обычных продуктов

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что даже всем привычные сочетания продуктов могут доставлять дискомфорт организму. Об этом сообщает «радио Sputnik».

Она подчеркнула, что многие люди сталкиваются с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта именно из-за несовместимости некоторых привычных блюд или их ингредиентов.

«Многие плохо переносят мясо с картошкой или с макаронами. Этому есть обоснование: мясо —продукт, который переваривается в желудке, требует соляной кислоты, а вот крахмалистым продуктам в желудке делать нечего (переваривание таких продуктов происходит главным образом в кишечнике), — рассказала Соломатина.

Из-за этого же некотором противопоказаны к употреблению пельмени. По словам диетолога, не следует злоупотреблять салатом из огурцов и помидоров.

Соломатина отметила, что большое количество выпитого кофе с молоком может негативно сказаться на пищеварении из-за особенностей химического состава этих продуктов.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала о том, что неправильно выбранная посуда для разогрева еды в микроволновке может привести к онкологическим заболеваниям.