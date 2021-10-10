В Госдуме предложили поднять пенсии до уровня зарплат

Депутат Государственной думы России Анатолий Аксаков заявил, что размер пенсий в России должен приближаться к уровню получаемых зарплат. Об этом сообщает URA.RU.

Депутат подчеркнул, что в таком случае необходимо создать продуманную систему мер, которая предоставила бы возможность получать гражданам достойную пенсию. В текущей ситуации для многих россиян «она позволяет желать лучшего».

По словам Аксакова, у пенсионеров должно быть право работать и не терять выплат от государства.

«Неиндексация пенсий для работающих пенсионеров — это неправильное решение. Оно неправильное не с точки зрения экономики. Все отрасли имеют большой дефицит кадров. Пенсионеры, которые накопили большой жизненный и профессиональный опыт, могли бы его применить. Они не идут работать потому, что пенсии из-за этого не индексируются», — подчеркнул Аксаков.

Ранее в Пенсионном фонде России указали на самый простой и быстрый способ оформить пенсию — обратиться в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).