В Британии выловили лодку с мигрантами, на которой был грудной ребенок

Национальное королевское общество спасения на воде Великобритании выловили в графстве Кент лодку с мигрантами, в числе которых оказалась девочка, родившаяся менее месяца назад. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Ребенка зовут Айян, ей от двух недель до месяца. Ее мать рассказала, что решилась на опасное путешествие через пролив Ла-Манш ради «лучшей жизни».

Лодка провела в воде около девяти часов. Некоторые из спасенных мигрантов дрожали от холода. Сами они утверждают, что являются выходцами Ирака и Ирана.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что для борьбы с дефицитом кадров в стране могут быть смягчены визовые ограничения. В первую очередь эта мера будет касаться водителей грузового транспорта.