Пожар на мансарде жилого дома в Петербурге локализован

Возгорание на кровле жилого дома на набережной Карповки в Санкт-Петербурге локализовано. Об этом сообщает городской главк МЧС.

«В 22:36 пожар локализован, ранг пожара снижен до номера 2. Проведена эвакуация 100 человек. Погибших, пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что Петроградском районе Санкт-Петербурга загорелась мансарда шестиэтажного жилого дома. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 18:16 мск. Через несколько часов пожару был присвоен третий номер сложности.

Загоревшееся здание — бывший доходный дом К. Г. Чубакова на набережной Карповки , который является объектом культурного наследия.

В тушении пожара первоначально участвовало 18 единиц техники и 80 человек личного состава, позднее в нем задействовали 29 единиц техники и 128 человек личного состава.