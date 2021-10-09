Болгарский суд оставил под арестом россиянина, обвиняемого в промышленном шпионаже

Российский ученый Сергей Зоненко, задержанный в Болгарии по подозрению в промышленном шпионаже, остается под арестом, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Нова».

По данным телеканала, Зоненко руководил направлением «кумулятивные боеприпасы» на болгарском заводе «Арсенал». Вместе с ним под стражей остаются 24-летний гражданин Литвы и его 59-летняя соотечественница.

Деятельность Зоненко на военном заводе, как и других обвиняемых, как сообщала областная дирекция полиции города Стара-Загора, была связана с инновационными технологиями.

Трое подозреваемых работали на военном заводе «Арсенал». 60-летний гражданин России и двое граждан Литвы были задержаны на границе с Грецией после того, как на заводе обнаружили пропажу изделий и документов. Все они с 17 сентября находились в отпуске, а после не вышли на работу.

Посольство России проинформировано о задержании и держит ситуацию под контролем.