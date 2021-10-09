В Чечне ввели дополнительные ограничительные меры из-за пандемии

С 11 октября в Республике Чечня будут действовать дополнительные ограничительные меры, связанные с ухудшением эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, подписанный руководителем регионального оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 Вахитом Усмаевым.

«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и новой коронавирусной инфекцией, оперштаб ЧР по борьбе с коронавирусом вводит ограничения на территории ЧР», — говорится в документе.

Теперь для посещения всех организаций и общественных мест жителям необходимо будет показывать QR-коды или бумажные сертификаты о вакцинации против коронавируса, либо справки о перенесенном за последние 6 месяцев заболевании. Всем гражданам старше 65 лет, кто не переболел СОVІD-19 и не вакцинировался, придется самоизолироваться.

Также документом устанавливается масочный режим в общественных местах. Помимо этого, будут усилены мероприятия по контролю за соблюдением гражданами самоизоляции в течение двух недель со дня установления контакта с заболевшим, либо получения положительного результата ПЦР-анализа на СОVІD-19.

Заполняемость театров, кинотеатров, концертных или спортивных мероприятий должна быть сокращена до 50% от общей вместимости. При этом одновременно на них смогут находится не более 500 человек.

Ранее подобные ограничительные меры объявили в Татарстане.

При этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко исключила введение ограничительных мер на федеральном уровне в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также возможность введения принудительной вакцинации в России. По ее словам, добиться снижения уровня заболеваемости COVID-19 можно только через добровольное решение населения привиться от коронавируса.