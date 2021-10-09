Подозреваемые в краже сотрудники посольства США уедут из России

Трое сотрудников посольства США в Москве, которых подозревают в краже, решили покинуть Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Так как у злоумышленников, а они являются сотрудниками посольства США, имеется иммунитет, то была направлена нота по линии МИД РФ американскому посольству, было предложено либо снять иммунитет и представить им возможность поучаствовать в процессе, либо немедленно покинуть территорию нашей страны. Насколько я понимаю, они воспользовались вторым вариантом», — сказала Захарова.

Она также рассказала, что похищенный у россиянина рюкзак владельцу не вернули.

«Видимо, что-то их там в рюкзаке заинтересовало», — отметила представитель МИД РФ.

Сам пострадавший — детский психолог Дмитрий Корнилов — ранее рассказал, что сотрудники американского посольства могли просто позвонить и вернуть рюкзак, который похитили в баре в центре столицы, но не сделали этого. В целом, по его словам, особо ценных вещей в рюкзаке не было. В нем остались паспорт, спортивная форма, беспроводные наушники, зарядное устройство, компьютерная мышь, наличные деньги.

Инцидент произошел 18 сентября, однако известно о нем стало только сейчас. Кража случилась в Rock'n'Roll Bar на Сретенском бульваре.