В России снизилось число детских самоубийств

С 2015 по 2020 год число детских суицидов в России сократилось в 1,6 раза. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай на Всероссийском форуме классных руководителей, сообщает РИА «Новости».

По его словам, на снижение числа самоубийств среди детей повлияли меры, которые были проведены в последнее время в регионах.

«Это хороший результат, но важна каждая жизнь», — отметил замминистра.

Салагай также подчеркнул, что суицидальные наклонности у ребенка могут заметить как родители, так и учителя. Однако ребенок не всегда проявляет их в школе, уточнил он, призывая внимательно и рационально относиться ко времени, проводимому детьми в школе.

Ранее стало известно, что 17-летняя школьница из Зеленограда совершила самоубийство в прямом эфире в Instagram под песню ЛСП «Номера». После этого TikTok перестал показывать трек в поиске, перенаправляя пользователей на службу психологической поддержки. В свою очередь команда ЛСП решила удалить «Номера» со стриминговых платформ, опасаясь, что у девушки, совершившей суицид, могут появиться подражатели.