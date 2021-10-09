Ученые назвали продукт, улучшающий работу кишечника

Ученые провели исследования и назвали продукт, ежедневное употребление которого улучшает метаболизм и приводит в норму работу кишечника, пишет японское издание Nihon Keizai.

В исследовании, которое провели американские ученые, приняли участие 163 пациента 25-45 лет с избыточной массой тела. Их разделили на две группы, установив одинаковую норму по употреблению калорий, но в первой группе мужчины ели дополнительные 175 г авокадо, а женщины — 140 г.

В ходе эксперимента выяснилось, что первая группа получала на 20 г больше мононенасыщенных жирных кислот, которые помогают снизить уровень плохого холестерина в организме, а также на 14 г больше пищевой клетчатки и на 300 килокалорий больше второй группы. Специалисты отметили улучшение разнообразия «полезных» бактерий в кишечнике, которые ферментируют и расщепляют пищевые волокна. В то же время желчных кислот, приводящих к воспалению кишечника, оказалось меньше, отметили ученые.

Ранее врачи назвали сезонные продукты для укрепления иммунитета.