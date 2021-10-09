В России зафиксирован новый максимум смертей от COVID-19

В России установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса, скончались 968 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

8 октября от COVID-19 умерли 936 человек, 7 октября — 924 человека, 6 октября — 929.

За последние сутки выявили 29 362 случая заражения коронавирусом за сутки, это максимум с 24 декабря. Днем ранее было зарегистрировано 27 246 случаев.

Уточняется, что у 8,9% заболевших не было клинических проявлений коронавирусной инфекции. За минувшие сутки вылечились от болезни 21 049 пациентов.

Лидерами по количеству зараженных коронавирусом за последние 24 часа стали Москва (6001), Санкт-Петербург (2717), Московская область (1689). Меньше всего зараженных — в Ненецком автономном округе (16) и Чукотском автономном округе (15).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 7 746 718 случаев заражения коронавирусом. За весь период умерли 215 453 человека, выздоровели 6 840 845.

Ранее главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков назвал осень самым неудачным временем для «встречи» c Covid-19.