Глава фольклорного ансамбля СПбГУ объяснила отказ в приеме студента-гея

Студента СПбГУ Максима Дрожжина не приняли в фольклорный ансамбль из-за того, что он — открытый гей.

Об инциденте стало известно 1 октября. Молодой человек выложил в Facebook скриншот переписки с руководительницей ансамбля, куда он хотел вступить. Из сообщений следует, что женщина отказалась принять студента, изучив его профиль в соцсетях. На своей странице Дрожжин открыто заявляет о сексуальной ориентации, а также выкладывает фотографии в женских образах.

«Прошу вас больше к нам не приходить и с ребятами не общаться. Очень надеюсь, что Господь вас вразумит. Подумайте, как жил народ, песни которого вы учили. Мой телефон прошу удалить», — сказано в сообщении преподавателя.

Ситуация вызвала широкое обсуждение в сети, после чего 8 октября состоялось собрание комитета по этике вуза. На нем руководитель фольклорного ансамбля Екатерина Головкина объяснила, что в их маленьком коллективе играют важную роль близкие отношения между участниками. Так как они работают с традиционной культурой, то «по морально-этическим нормам» не могут общаться с Дрожжиным.

«У нас общение идет с материалом традиционной народной культуры, а то, что у Максима на страничке, это вещи не только не близкие, но и чуждые ей», — заявила преподаватель.

Также она выразила мнение, что никого не дискриминировала, при этом отметив, что «чистота пения бывает не только физическая, но и духовная», а на таком уровне общения с Дрожжиным у них не получится.

Комиссия не смогла вынести единого решения о зачислении студента в ансамбль, заявив, что даст ответ через неделю.