В Великобритании появится новый номер экстренного вызова после убийства Сары Эверард

В Великобритании, после жестокого убийства Сары Эверард, появился новый номер экстренного вызова — «888», сообщает газета Daily Mirror.

Позвонив по этому номеру, женщины, которые чувствуют угрозу своей безопасности, будут подключены к услуге «Проводи меня домой». Система будет отслеживать их местонахождение, поездки и другие перемещения — а если женщина не приедет домой в указанное ею время, оператор получит тревожное сообщение.

Предполагается, что услуга может начать работать к Рождеству, номер «888» был выбрал по аналогии с номером «999», который используется как номер экстренных служб уже 84 года.

Ранее суд вынес приговор полицейскому, жестоко убившему британку Сару Эверард.

Офицер Уэйна Казинс встретил Сару Эверард вечером 3 марта 2021 года, когда она возвращалась домой от друзей. Казинс подошел к ней и сообщил, что она задержана в связи c нарушениями ограничений, объявленными в связи пандемией COVID-19. Полицейский заковал девушку в наручники и посадил в машину, после чего увез Сару на окраину города. Там он пересадил ее в другую машину, изнасиловал и задушил полицейским ремнем в ночь на 4 марта.