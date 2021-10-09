В Батуми из-под завалов подняли тело погибшей женщины, сообщает грузинский «Первый канал».

«Два человека были извлечены живыми, в тяжелом состоянии, но оба контактировали. Они находятся в больнице. Предположительно, спасатели видели тело мертвого человека, эта информация сейчас уточняется», — заявил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.

Позднее стало известно, что из-под завалов достали тело погибшей женщины.

«Спасатели обнаружили и достали тело погибшей женщины из-под завалов дома в Батуми», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что под завалами здания в Батуми оказались до 15 человек.

До этого из-под завалов вытащили маленького ребенка, который находился в машине, припаркованной рядом с домом. Медицинская бригада доставила его в клинику.