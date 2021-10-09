Байден резко увеличил лимит приема беженцев в 2022 году

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в два раза увеличил лимит приема беженцев в 2022 финансовом году — до 125 000 человек, сообщает сайт Белого Дома.

«Властью, предоставленной мне,... я санкционирую следующие действия: увеличение лимита приема беженцев в США в 2022 финансовом году до 125 тысяч человек, что оправдано гуманитарными соображениями, либо в иных случаях отвечает национальным интересам», — заявил Джо Байден.

До этого лимит приема беженцев был установлен в размере 62 500 человек.

Ранее опрос показал, что только половина американцев одобряет работу президента Джо Байдена.

Авторы исследования связывают снижение рейтинга с неоднозначными действиями действующей администрации в ответ на вывод американских войск из Афганистана, кризис с гаитянскими беженцами в Техасе и ухудшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране.