Москвич раскрыл детали кражи, в которой заподозрили сотрудников посольства США

Москвич Дмитрий Корнилов, владелец рюкзака, в краже которого заподозрили сотрудников посольства США, раскрыл подробности случившегося. Об этом сообщается на сайте телеканала «Звезда».

Мужчина рассказал, что пришел в бар отдохнуть после тяжелого рабочего дня около 21:30. Рюкзак Корнилов повесил под барную стойку и периодически контролировал его наличие на месте.

«И уже собирался ехать домой, отлучился на пять минут, прихожу и смотрю — рюкзака нет. Попытался найти самостоятельно, но не получилось. Обратился к администраторам бара, сказали, что ничем помочь не смогут. Посмотреть камеры тоже отказались. Пришлось вызвать сотрудников полиции через 112. Достаточно оперативно приехали, взяли показания, я написал заявление. Полицейские начали розыск», — рассказал Корнилов.

Он добавил, что вскоре ему позвонили из полиции и сообщили, что обнаружили подозреваемых в краже и нашли рюкзак.

По словам Корнилова, денежные потери в результате инцидента составили более 15 тысяч рублей.

Ранее троих сотрудников американского посольства в Москве заподозрили в краже в одном из столичных баров.