Серийного поджигателя из Бурятии нашли на хуторе под Калининградом

В Калининградской области задержали серийного поджигателя из Бурятии, который год скрывался от следствия на хуторе. Об этом сообщила глава пресс-службы регионального МВД Светлана Поставничая сайту «Клопс».

Как выяснили следователи, 51-летний житель Бурятии состоял в одной из ОПГ на родине, в Улан-Удэ. Там он сжег несколько палаток с продуктами, они принадлежали конкурентам по бизнесу.

Около года назад преступнику удалось скрыться от следствия, ему заочно выдвинули обвинение.

«Зная, что находится в федеральном розыске, фигурант нашёл себе убежище в Калининградской области на далёком глухом хуторе и проживал там, не работая, почти год. Нынче участник организованной преступной группы конвоирован в Бурятию, где не раз пытался избавиться от конкурентов с помощью поджогов их имущества», — рассказала изданию представитель ведомства.

Калининградские полицейские получили ориентировки и предполагаемое местоположение от оперативников из Бурятии и вместе с сотрудниками Росгвардии задержали поджигателя на одном из хуторов.

Согласно статье 167 УК РФ, за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, в том числе путем поджога, мужчине может грозить штраф до 40 тыс. рублей, исправительные работы на срок до года, или лишение свободы на срок до двух лет.