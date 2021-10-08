Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов девять журналистов и три организации

Минюст включил в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, девять журналистов и три компании, в числе которых Bellingcat и «Кавказский узел». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Арапова Галина Юрьевна, Вольтская Татьяна Анатольевна, Захаров Андрей Вячеславович, Клепиковская Екатерина Дмитриевна, Перл Роман Александрович, Симонов Евгений Алексеевич, Соловьева Елена Анатольевна, Сотников Даниил Владимирович, Сурначева Елизавета Дмитриевна», — говорится в сообщении ведомства.

Из числа юридические лиц в реестр вошли учредитель издания «Кавказский узел» ООО «МЕМО», американская компания «Mason G.E.S. Anonymous Foundation», которая владеет интернет-изданием MNews и компания «Stichting Bellingcat», зарегистрированная в Нидерландах.

Ранее министерство включило в перечень СМИ-иноагентов, издание «Журналист — иностранный агент», созданное журналисткой Людмилой Савицкой. Ее саму внесли в этот реестр до этого.

В конце 2020 года Государственная дума приняла закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в РФ на средства из-за рубежа. Согласно документу, статус иноагента могут получить физические лица, например, аккредитованные в России иностранные журналисты, а также незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.