Нарколог Гончаров назвал условия выживания при отравлении суррогатным алкоголем

Старший научный сотрудник научного медицинского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева, психиатр-нарколог Олег Гончаров рассказал, в каких случаях можно выжить, отравившись суррогатным алкоголем. Об этом сообщает News.ru.

По словам врача, человеческий организм способен переработать лишь этиловый спирт, а чаще всего люди употребляют суррогаты на основе метилового спирта, который является смертельно опасным в любом количестве.

Гончаров подчеркнул, что важно, чтобы доза попавшего в организм суррогата была небольшой, а у того, кто его принял, не было хронических заболеваний. Лишь в этих случаях пострадавшего можно спасти, при этом шансы его невелики, отметил нарколог.

Таким образом, при трех этих условиях у «пострадавшего будет минимальный шанс на спасение», сказал Гончаров.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области 18 человек погибли после употребления контрафактного алкоголя, пострадали 37 человек. По предварительной версии, алкоголь продавали с торгово-закупочной базы в городе Орске, где в ходе обыска правоохранители обнаружили 1279 стеклянных и полимерных бутылок объемом 0,5 литра с неизвестной спиртосодержащей жидкостью.