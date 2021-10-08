Правительство России поздравило Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира

Присуждение главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову Нобелевской премии является достойной оценкой его профессионализма, человеческих качеств и верности убеждениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Бориса Белякова.

«Мы поздравляем его с заслуженной наградой», — сказал представитель кабмина.

Беляков напомнил, что помимо своей профессиональной деятельности Муратов также активно занимается благотворительностью и помогает больным детям.

«Это заслуживает уважения», — добавил пресс-секретарь премьера.

Муратов стал третьим россиянином, удостоенным премии мира — до этого приз получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев. Как сообщили в Нобелевском комитете, премия в этой номинации присуждается «за усилия по защите свободы слова, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».