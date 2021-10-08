Под завалами здания в Батуми оказались до 15 человек

В результате обрушения жилого дома в Батуми под завалами оказались около 10-15 человек. Об этом заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

«Один из подъездов корпуса обрушился, мы начали расследование. Мы определим, что стало причиной обрушения. Обрушилось около пяти этажей. По нашей информации, под завалом находятся около 10-15 человек», — сообщил министр.

По его словам, двое из тех, кто находится под обломками здания, связались со спасателями по телефону. Однако они не могут объяснить, где находятся.

«Привлечены сотни спасателей. Многим спасателям не удается работать одновременно, но мы чередуем, задействована техника. На месте мобилизованы подразделения МВД, мэрия, муниципальные службы, и мы делаем все, чтобы как можно скорее освободить завала людей», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что из-под завалов вытащили маленького ребенка, который находился в машине, припаркованной рядом с домом. Медицинская бригада доставила его в клинику.