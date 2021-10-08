Муратов пожертвует на благотворительность часть средств с Нобелевской премии

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов рассказал, что часть средств с Нобелевской премии направит в благотворительный фонд «Круг добра». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что это «не его премия», а премия газеты и «в первую очередь ее погибших сотрудников»: Юрий Щекочихин, Игорь Домников, Анна Политковская, Настя Бабурова, Стас Маркелов и Наташа Эстемирова.

«<…> В понедельник проведем редколлегию, точно могу сказать, что часть из этих денег, конечно, пойдет в фонд «Круг добра» детям с орфанными заболеваниями», — рассказал Муратов.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн рассказал «Газете.Ru», что после присуждения Муратову Нобелевской премии мира его не признают иноагентом.

Муратов стал третьим россиянином, удостоенным премии мира, — до этого приз получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.

Нобелевскую премию мира 2021 года «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предварительным условием демократии и прочного мира» также присудили журналистке и писательнице Марии Ресса.