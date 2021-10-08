В Петербурге допустили ужесточение мер из-за коронавируса

Председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что, если темпы вакцинации от COVID-19 среди пожилых граждан останутся низкими, власти могут ввести дополнительные ограничения. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Санкт-Петербург в течение последних трех недель входит в тройку регионов-лидеров по темпам вакцинации, уступая только Брянской и Пензенской областям. Но все-таки показатели неудовлетворительны из-за малой доли вакцинированных среди пожилого населения.

«Доля жителей в возрасте 60 лет и старше среди всей когорты граждан составляет всего 40%. То есть из проживающих в городе 1,3 млн жителей в возрасте 60 лет и старше вакцинировано пока 526 тысяч жителей», — сказал Лисовец.

Он выразил надежду, что городским властям удастся убедить граждан в необходимости вакцинации от коронавируса. В противном случае Лисовец не исключил введения ограничительных мер, направленных на исключение риска контактирования пожилых граждан с потенциально инфицированными людьми.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Беглов подписал постановление о продлении до 31 октября ограничений по противодействию распространению COVID-19. По последним данным, в Северной столице зафиксирован 2501 новый случай коронавируса за сутки, 2022 пациента выздоровели, 61 — умер.