Под завалами жилого дома в Батуми нашли ребенка

В Батуми из-под завалов обрушившейся пристройки жилого дома вытащили маленького ребенка. Он находился в машине, припаркованной рядом с домом, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Корреспондент канала, который находится на месте событий, уточнил, что состояние у ребенка стабильное. Медицинская бригада доставила его в клинику.

По данным ТАСС, службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии извлекли из-под обломков дома еще одного человека. Место происшествия уже оцеплено полицией. Жильцов обрушившегося дома эвакуируют.

Сейчас на месте происшествия ведутся поисковые работы. Причины обрушения пока не называются.

На место прибыли глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и глава Минздрава Нино Нижарадзе.