Мизулина объяснила, почему не называет имена музыкантов, на которых пожаловалась в МВД и СК

Статьи, по которым Лига безопасного интернета просит МВД и СК проверить песни девяти популярных среди детей и подростков музыкантов, «очень серьезные», поэтому имена исполнителей пока не разглашаются. Об этом «Газете. Ru» сказала директор организации, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

«Статьи очень серьезные, по пропаганде терроризма и так далее, и нужно, чтобы сначала правоохранительные органы провели проверку и дали свою оценку. Наши эксперты изучили контент, у них такие опасения возникли, и поэтому мы направили достаточно большое обращение в органы. Там девять музыкантов, это в основном те исполнители и те произведения, которые прослушивали подростки, которые нападали на школы или планировали это делать.», — пояснила Мизулина.

По ее словам, на всех страницах подростков в социальных сетях выявили типичный, объединяющий плейлист.

«Там действительно достаточно агрессивные высказывания [в текстах песен]. Насильственная лексика, призывы к нападениям на школу, призывы к осуществлению террористических действий, к убийству людей. Тяжелый контент.

Поэтому важно, чтобы правоохранители спокойно изучили, не торопились с этим делом», — заявила Мизулина.

Ране стало известно, что Лига безопасного интернета обратилась в МВД и СК с просьбой проверить песни девяти музыкантов, которые слушали все подростки, напавшие на учебные заведения. В частности, инцидент в Перми директор организации Екатерина Мизулина связывала с творчеством Моргенштерна. Устроивший стрельбу в пермском университете Тимур Бекмансуров являлся поклонником рэпера.