В Токио из-за землетрясения остановились около 55 тыс. лифтов

В японской столице и соседних префектурах из-за землетрясения магнитудой 5,9 сработала аварийная остановка у 55 тыс. лифтов. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на министерство общенациональных дел, передает РИА «Новости».

Телеканал отмечает, что в 28 лифтах находились люди. На текущий момент их всех освободили. Большую часть лифтов разблокировали, однако около 20 тыс. все еще стоят, отмечает NHK.

По последним данным, от землетрясения пострадали 32 человека.

Ранее сообщалось, что в районе ЧП было остановлено движение скоростных поездов. Кроме того, были обесточены примерно 250 жилых домов.

Сейсмологи определили, что эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба и залегал на глубине 80 км.

Японское метеорологическое агентство не предупреждало об угрозе цунами.