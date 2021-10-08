Начальник отдела полиции Иркутска получил взятку от китайца и был задержан

В Иркутске был задержан начальник отдела городской полиции №10, подозреваемый в получении крупной взятки, передает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Следствие считает, что в конце 2020 года правоохранитель получил через посредника 200 тыс. рублей. Взятка предназначалась за помощь сожительнице гражданина Китая, чтобы переквалифицировать ее действия по уголовному делу под более мягкую статью.

Полицейский был задержан на рабочем месте при содействии сотрудников ФСБ. В его доме и на работе прошли обыски.

Следователи завели уголовное дело по статье о получении взятки должностным лицом в крупном размере.

В СК также сообщили, что расследуется дело в отношении посредника, экс-начальника пункта полиции №3 в деревне Хомутово, который подозревается в получении взятки и вымогательстве.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону задержали боровшегося с коррупцией полицейского за взятку в 1 млн рублей.

До этого сообщалось, что троих полицейских задержали в Москве по подозрению в получении взятки в 12 млн руб.