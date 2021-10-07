Ирландка приехала в Якутию преподавать английский язык и осталась там жить

Ирландка Сара Томпсон из города Белфаст приехала в Якутск в командировку как преподаватель английского языка и решила остаться жить, пишет Sakhaday.

«Я была в восторге от якутских детей и условий школы. Якуты, якутские женщины и дети очень красивые! Когда вернулась в Москву, решила немного поменять свою жизнь. И сначала приехала сюда всего на один год, но остаюсь по сей день», – рассказала изданию ирландка.

Сначала она преподавала на частных языковых курсах, теперь работает в Международной арктической школе.

В Якутске она стала есть больше рыбы и мяса, полюбила жеребятину. До этого в Ирландии питалась чаще овощами. Когда только приехала в город, коллеги сводили ее в ресторан национальной кухни, и теперь девушка везде заказывает салат «Индигирка», если он есть в меню.

Жизнь в Якутии превратилась для ирландского преподавателя в приключение: она посетила Ленские столбы, встретила Новый год на Полюсе Холода – Оймяконе.

«Я хотела почувствовать на себе –60 градусов, но температура ночью была всего –35», – уточнила Томпсон.

Из региона она не планирует уезжать, хотя на ее родине стареющим родителям требуется помощь. Однако они не хотят, чтобы обрусевшая дочь отказывалась от путешествий ради ухода за ними.

«Я пока не готова уезжать из Якутии, мне нужно еще много всего посмотреть. Учу якутский язык, мне нужно чаще практиковаться. В городе больше говорят на русском языке. Возможно когда-нибудь я поживу и поработаю в деревне, чтобы подтянуть якутский язык», – цитирует Томпсон местный портал.

До переезда в Якутск она прожила в России 20 лет. Сара Томпсон приехала в Москву сразу после университета и ее работа в сетевой языковой школе позволила ей попутешествовать по всей стране. Девушка научилась готовить борщ и рассольник, а еще полюбила Ярославль – за то, что весь город «болеет» хоккеем.

«Единственный минус Якутска – отсутствие хоккея. Его я заменила танцами», – поделилась ирландка.

Она выбрала направление американский стиль танца трайбл и готовится к скорым съемкам на природе.