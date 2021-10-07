Глава духовного собрания мусульман России прокомментировал драку в московском метро

Глава духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир Крганов прокомментировал драку в московском метро, в ходе которой трое уроженцев Дагестана избили местного жителя, который заступился за девушку, сообщает РИА «Новости».

4 октября трое уроженцев Дагестана избили Романа Ковалева в столичной подземке на Арбатско-Покровской линии. Согласно показаниям пострадавшего, он вступился за девушку, к которой приставали приезжие. 6 октября Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов были арестованы на два месяца по уголовному делу о хулиганстве.

«У преступников нет национальности и вероисповедания, нужно сделать так, чтобы напавшие на пассажира метро не смогли избежать наказания», — заявил Крганов.

Ранее в муфтияте Дагестана назвали напавших на мужчину в метро низкими людьми.

Сам Роман Ковалев в рассказал, что в момент избиения в поезде было много людей, но за него никто не заступился.