Британский эпидемиолог прокомментировал данны о новых симптомах COVID-19

Профессор Тим Спектор, эпидемиолог из Королевского колледжа в Лондоне прокомментировал сообщения пользователей популярного интернет-форума Reddit о новых, необычных симптомах COVID-19. Об этом он заявил в интервью изданию VICE.

Так, многие пользователи стали жаловаться на сухость и шелушение кожи на пальцах, крапивницу, прыщи, а также на бессонницу и ночные кошмары.

Эпидемиолог сказал, что симптомы, связанные с дерматологическими проблемами — довольно распространенные, причем, в ранних штаммах вируса, случаев так называемого «ковидного пальца» было гораздо больше, нежели сейчас. При этом, информации о том, что от СOVID-19 кожа пальцев может иссушаться, словно они долгое время были в воде, у ученых нет.

«Однако это не значит, что это невозможно. Ведь у этого вируса есть просто огромное количество симптомов», — заявил специалист.

Что касается проблем со сном, профессор Спектор предположил, что более вероятно, что они связаны со стрессом, нежели с самим вирусом, однако, по его словам, «инфекционный фактор» также полностью исключать нельзя.

Ранее вирусологи сообщили, станет ли штамм «дельта» последним штаммом коронавируса.