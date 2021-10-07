Во Флориде уничтожили гигантских улиток, которые поедают дома и разносят менингит

Во Флориде заявили об уничтожении улиток вида ахатина гигантская, которые достигают в размере до 20 см. Об этом сообщило издание Sun Sentinel.

Огромные улитки, которые разносят менингит и поедают стены домов из искусственного мрамора, появились во Флориде в 2011 году во второй раз в истории. После этого они быстро распространились, поскольку ахатинами брезговали местные животные, а также зарывались на большую глубину, в связи с чем потребовалось много времени, чтобы обучить собак их отыскивать.

В ходе грандиозной кампании по отлову и уничтожению этого вида моллюсков из Флориды было отловлено более 168 тыс. особей. Последний раз живых улиток видели в 2017 году, однако чтобы официально объявить об уничтожении вида, властям требуется, чтобы минимум три года особей этой популяции никто не видел.

«Это воистину прекрасный день для нашего штата и для нашей страны», — заявила министр сельского хозяйства Флориды Никки Фред.

Ранее сообщалось, что другой вид гигантских слизней атаковал Москву в августе.