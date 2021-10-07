В Общественной палате Дагестана прокомментировали драку в метро

Член Общественной палаты Дагестана Алюсет Азизханов прокомментировал драку в московском метрополитене, в ходе которой трое уроженцев республики избили молодого человека, заступившегося за девушку, сообщает телеканал «Звезда».

«Ситуация достаточно некрасивая. Абсолютное большинство дагестанцев осуждает это. Мониторил социальные сети... Конечно, они очень переживают за такие выходки наших земляков, которые ведут себя так некрасиво, неадекватно, по-идиотски», — заявил Азизханов.

Он отметил, что из-за таких инцидентов в российском обществе формируется негативное отношение ко всем жителям Дагестана.

«Как говорят, одна паршивая овца стадо портит. Вот это мнение не хотелось бы, чтобы распространилось на все дагестанское сообщество», — отметил Азизханов.

Ранее дагестанский боец ММА Маликов осудил избивших человека в метро земляков.

4 октября трое уроженцев Дагестана избили Романа Ковалева в столичной подземке на Арбатско-Покровской линии. Согласно показаниям пострадавшего, он вступился за девушку, к которой приставали приезжие. 6 октября Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов были арестованы на два месяца по уголовному делу о хулиганстве.