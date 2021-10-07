Глава СКР взял на контроль ситуацию с падением школьницы с балкона заброшенного здания

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию, связанную с падением 13-летней девочки из Волгограда с балкона заброшенного дома, сообщили на сайте Следственного комитета.

«В результате падения 23 июля 2021 года с балкона заброшенного здания 13-летняя жительница города Волгограда оказалась прикована к постели с тяжелой травмой позвоночника. Отмечалось, что несовершеннолетнюю, возможно, столкнули с высоты ее друзья, с которыми она гуляла по зданию. По данному факту ранее следственными органами была начата доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.

Бастрыкин заинтересовался происшествием в Волгограде после сообщений в СМИ о состоянии девочки, при неоднозначных обстоятельствах упавшей с балкона трехэтажного нежилого дома №5 по улице Удмуртской. Он потребовал представить доклад о том, как идут проверки по этому делу.

Летом девочка с компанией подростков гуляла по заброшенному зданию. В одном из домов, отбирая у нее палку, мальчик подтолкнул ее к краю, хотя девочка кричала. Упав на землю, девочка еще была в сознании и помнит, как остальные, склонившись над ней, обсуждали, что она умрет и убежали.

Так называемые «друзья» 13-летней пострадавшей уверяют, что не видели момента падения. Однако по словам самой пострадавшей, она успела прочитать сообщения в общем чате, где они договорились об этом – перед тем, как ее оттуда удалили, узнав, что она выжила и лежит в больнице.

Подростка выписали две недели назад. Ее родителям пришлось купить специальную кровать за 100 тыс. рублей из-за серьезных травм позвоночника. Самой девочке предстоит длительная реабилитация: ее мама верит, что дочь сможет снова ходить.

«Я понимаю, что это дети, подростки, но за каждым из них есть взрослые, которым также все равно, — говорит мама девочки. — Мальчик этот признался в полиции, что правда толкнул Настю. Но в итоге в возбуждении уголовного дела нам отказали. Ни компенсации какой-то, ни извинений нам не принесли. Я это так не хочу оставлять», – заявила мама девочки журналистам сайта v1.ru.

Ранее она поделилась подробностями о состоянии дочери и о том, с какой формулировкой в полиции отказались возбуждать уголовное дело.

«В процессе отъема палки подросток, применяя физическую силу, не умышленно, по неосторожности столкнул Конькову А. с бетонной площадки балкона», — говорится в документе.

При этом родные мальчика открещиваются от ответственности и отказались навещать пострадавшую, как и извиняться.

«Однако на момент совершения преступления несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности», — процитировали в региональном издании документ об отказе в возбуждении дела.