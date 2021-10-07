Суд продлил арест москвичке, сбившей трех детей на переходе в Солнцево

Суд продлил на полгода, до марта 2022 года, арест Валерии Башкировой, которая сбила трех детей на пешеходном переходе в Солнцево, сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Суд с учетом позиции прокуратуры города Москвы продлил Валерии Башкировой срок содержания под стражей до 24 марта 2022 года», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре уточнили, что следующее судебное заседание по делу назначено на 21 октября 2021 года.

Изначально девушка находилась под домашним арестом, ей предъявили обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Однако после смерти второго пострадавшего в ДТП ребенка обвинение переквалифицировали на ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Тверской районный суд изменил Башкировой меру пресечения на заключение под стражу.

Инцидент произошел 16 июля на улице Авиаторов. Автомобиль Mazda под управлением Башкировой сбил троих детей: девятимесячного, трехлетнего и пятилетнего. Ночью 17 июля скончался старший ребенок, затем от полученных травм умер трехлетний ребенок.

Башкирова извинилась перед родителями погибших детей и заявила, что раскаивается в произошедшем.