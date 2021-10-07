В Минздраве сообщили о нехватке врачей

Замглавы Минздрава России Татьяна Семенова заявила, что в стране по-прежнему не хватает врачей, сообщает РИА «Новости».

«Мы знаем, что в Российской Федерации продолжает не хватать медицинских кадров, продолжает не хватать врачей, но все громче и громче мы говорим слова о том, что вопрос количества напрямую зависит от вопроса качества», — сказала она на открытии Центра компетенций на базе РНИМУ имени Н.И. Пирогова.

Семенова отметила, что качество подготовки специалистов, профессиональных навыков и знаний обеспечивает достижение целей здравоохранения в горизонте 2030 года, в частности достижения продолжительности жизни в 78 лет.

Ранее сообщалось, что на здравоохранение в 2022 году будет выделено 1,2 трлн. Дополнительно 2,9 млрд рублей выделят на специальные единовременные выплаты для медработников, которые, помогая больным COVID-19, сами заразились коронавирусом.