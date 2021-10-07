В центре Чумакова предположили, когда появятся комбинированные вакцины от всех вирусов

Заведующая лабораторией центра имени Чумакова РАН Галина Карганова полагает, что за 10-20 лет могут появиться комбинированные вакцины, защищающие сразу от всех инфекций. Ее слова приводит ТАСС.

В свою очередь, заместитель генерального директора по научной работе центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Агафонов заявил, что для разработки комбинированных вакцин важно понимать, какая часть вируса не будет меняться в течение долгого времени и создать иммунитет именно к ней.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о начале клинических испытаний единой вакцины против гриппа и коронавируса в конце 2022 года. По его словам, в основе технологической платформы будущего препарата — гибридная вакцина против ротавирусов. Также параллельно с ней идет разработка препарата против различных вариантов коронавируса.

Кроме того, о создании единого препарата в 2020 году сообщали и в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».