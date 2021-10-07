Суд продлил арест Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской школе

Басманный суд Москвы продлил арест 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе, в результате которой погибли девять человек и 23 пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Галявиеву меры пресечения до 11 января 2022 года», — сказала представитель суда.

Ранее сообщалось, что Галявиева этапировали из московского СИЗО «Бутырка» в Петербург, предположительно, для проведения дополнительных экспертиз.

До этого «Газета ОНК», официальный орган Общественных наблюдательных комиссий, писала, что Галявиев признан невменяемым. После этого в Следственном комитете заявили, что экспертиза еще не закончена.

11 мая 2021 года в гимназии №175 в Казани он открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек, 23 пострадали. Галявиева задержали, а по факту нападения на учреждение было возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. Обвиняемого арестовали 12 мая.