Песков: Путин пока не определился с кандидатурой на пост главы МЧС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин пока не определился с кандидатурой на пост главы МЧС. Об этом он сообщил в ходе брифинга с журналистами.

«Пока президент не определился с кандидатурой. Как только президент определится с кандидатурой, он подпишет указ», — уточнил представитель Кремля.

Песков пообещал незамедлительно проинформировать, когда это случится.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября при попытке спасти упавшего с обрыва режиссера и сценариста Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет. Инцидент, который привел к гибели главы МЧС, случился на водопаде Китабо-Орон, который находится в западной части Путоранского заповедника.

Путин посмертно присвоил министру звание Героя России. Он назвал гибель Зиничева личной утратой.

10 сентября главу МЧС России Евгения Зиничева похоронили с воинскими почестями на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Перед этим в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России прошла церемония прощания с погибшим.