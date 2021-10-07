По меньшей мере 20 человек погибли в результате землетрясения в Пакистане

По меньшей мере 20 человек погибли, более 300 пострадали в результате сильного землетрясения магнитудой 5,7 на юге Пакистана. Об этом сообщает газета DAWN.

Отмечается, что подземные толчки были ощутимы в Кветте, Сибби, Пишине, Чамане и ряде других городов провинции Белуджистан. В настоящее время местные власти оценивают ущерб от землетрясения. По данным издания, разрушению подверглись административные здания.

В ночь на 7 октября Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 5,7, произошедшем на территории Пакистана. Эпицентр подземных толчков находился в 102 км к северо-востоку от города Кветта (население — около 733 тыс. жителей). Очаг землетрясения сейсмологи зафиксировали на глубине 10 км.

Ранее сообщалось, что в Японии у восточного побережья острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,6. Землетрясение было зафиксировано в 17.46 по всемирному координированному времени (20.46 по Москве) 5 октября, его эпицентр находился в префектуре Аомори — в 77 километрах к юго-востоку от города Хатинохе, а очаг залегал на глубине в 60 км.