Гинцбург заявил, что в России выпустят единую вакцину от Covid-19 и гриппа

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что клинические испытания единой вакцины против гриппа и коронавируса начнутся в конце 2022 года. Об этом он заявил газете «Известия».

По словам Гинцбурга, в основе технологической платформы будущего препарата — гибридная вакцина против ротавирусов, а параллельно с ней идет разработка препарата против различных вариантов коронавируса.

«Если с этой платформой всё будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту — совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса», — сообщил он.

В центре имени Гамалеи рассказали о необходимости создания единой прививки от гриппа и коронавируса из-за усиления тяжести течения сезонного гриппа и летальности в случае одновременного инфицирования этими заболеваниями.

О разработке единого препарата в 2020 году сообщали и в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». О результатах исследования пока не сообщали.

Ранее Гинцбург раскрыл особенности вакцинации подростков «Спутником V».